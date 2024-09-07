Ліга націй

Захисник Атлетіка та збірної Іспанії прокоментував виступи команд.

Центральний захисник збірної Іспанії та баскського Атлетіка Дані Вівіан поміж матчами Ліги націй УЄФА проти Сербії та Швейцарії розповів про настрій усередині колективів, за які виступає.

"Повернення Атлетіка до Ліги Європи дуже хвилююче, а фінал у Сан-Мамесі — це бонус для нас, аби продемонструвати найкращий футбол.

Збірна та наступний чемпіонат світу? Про це в роздягальні взагалі не говорять. До нього ще далеко, а ми щойно повернулися з чемпіонату Європи, який, слава Богу, виграли.

Найкращий спосіб потрапити на чемпіонат світу — це продовжувати перемагати в кожній грі. Коли ти перемагаєш, і ти робиш це так, як ми зробили в Німеччині, це означає, що ти продовжуєш мати амбіції у футболі.

Ми працюємо і думаємо виключно про нашу гру, про нашу єдність у матчах і про те, щоб мати ці індивідуальні та колективні амбіції, а не про суперників.

Це важливіше, аніж думати про те, як до нас ставляться суперники. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати робити те, що ми робили до цього.

Святкування перемоги на Євро… Це речі, які зачіпають тебе. Речі, які змушують тебе сказати: "Я хочу повернутись сюди знову, я хочу відчути це знову, я хочу це повторити".

Зараз ми знову перебуваємо з усіма потрібними ілюзіями і з усім бажанням знову виграти титул. Ми всі працюємо над тим, щоб кожен день ставати кращими як індивідуально, так і як команда. У тренувальних таборах це все якісно пов’язано поміж собою.

Завжди є люди, із якими ти більше ладнаєш, але загалом ми всі хороші друзі. Тут можна поговорити з будь-ким. Ми насолоджуємось компанією один одного. Це радість та привілей — бути тут.

Я думаю, що той факт, що в групі представлено так багато команд, допомагає. Таке розмаїття означає, що ми всі докладаємо зусиль, щоб все працювало і йшло краще.

Найважливіше — викладатись на повну. Будуть дні, коли тобі доведеться грати більше, але будуть такі, коли менше. Але ми повинні бути думками пов’язані виключно із збірною, щоб викладатись на повну.

Вальверде та де ла Фуенте? Ернесто трохи спокійніший, а Луїс більш відкритий, завжди намагається підштовхувати нас та мотивувати. Але вони обидва мають дуже, дуже хорошу групу гравців навколо себе, які дуже добре компенсують один одного.

Ніко Вільямс? Він має дуже хорошу групу довіри. Найкраща підтримка, яку він має, — це його брат, а також усі ми, хто його оточує. Він знає, що може розраховувати на нас, коли захоче. Він був спокійним і присвятив себе грі, а це те, що він робить найкраще.

У Атлетіку ми певний час не могли подолати бар’єр півфіналу Кубка Іспанії, на якому застрягли на два роки, а зі збірною ніяк не вдавалося увійти в той ритм перемог для проходження через стадії плей-оф. Зараз, після перемоги на турнірі, ми перебуваємо в дуже хорошому моменті і хочемо скористатися ним, щоб продовжувати зміцнювати ідею бути чемпіонами в цьому прагненні до перемоги.

Я дуже схвильований нашим проектом у Атлетіку. Я думаю, що у нас чудова команда, і ми всі дуже чітко розуміємо, що нас чекає попереду. Доказом цього є контракт, який я підписав на такий довгий термін, до 2032 року. Це дуже хвилююче, і я дійсно з нетерпінням чекаю наших успіхів.

Ми заслужили на те, щоб отримати таку підтримку фанатів. Вони завжди були з нами, але ви можете відчути додатковий поштовх від того, що ми виграли Кубок, провели чудовий сезон в минулій кампанії, а також те, що вони дуже схвильовані тим, що буде далі, так само як і ми.

Однак робота влітку не принесла тих плодів, на які ми зараз розраховували, але це має зіграти нам на користь потім. Люди довкола клубу це знають, і ми теж розуміємо. Результати, які ми маємо на сьогодні, не є такими, на які ми заслужили. Я думаю, що ми повинні були забирати ще кілька балів", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Іспанія проведе в гостях у Швейцарії.