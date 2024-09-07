Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A3, у якому зіграють Німеччина та Угорщина.

Збірні Німеччини та Угорщини зіграють поміж собою в першому турі Ліги націй УЄФА в рамках групи 3 дивізіону A у Дюссельдорфі.

Юліан Нагельсманн вирішив використати з перших хвилин тер Штегена в рамці воріт, тоді як Шлоттербек з'явиться в центрі оборони, Андріх та Гросс складатимуть опорну зону, а Вірц та Гаверц розташуються під нападником — Фюллькругом.

Марко Россі, у свою чергу, залучив до стартового складу Болоґга в трійці центральних захисників, тоді як Него та Адам Нодь гратимуть у центральній вісі.

Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Шлоттербек, Раум — Андріх, Гросс — Вірц, Гаверц, Мусіала — Фюллькруг.

Запасні: Бауманн, Нюбель, Кох, Антон, Фюріх, Ундав, Беєр, Павлович, Міттельштедт, Штіллер, Генріхс, Джан.



Угорщина: Гулачі — Болоґг, Орбан, Дардої — Него, Шефер, Нодь, Керкез — Собослаї, Шоллої — Ворго.

Запасні: Дібус, Тот, Якобішвілі, Гергеньї, Адам, Болла, Нікічер, Ката, Ж. Нодь, Ботка, Чобот.



Гра Німеччина — Угорщина почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.