Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 7 вересня 2024 року.

Збірна Англії стартувала в новому розіграші Ліги націй УЄФА виїзною перемогою над Ірландією.

Підсумковий рахунок на табло було встановлено ще за підсумками першого тайму. Деклан Райс спочатку сам відзначився голом, а потім асистував Джеку Грілішу. Відповісти бодай чимось ірландці так і не зуміли.

На англійців далі чекає домашній матч проти Фінляндії, тоді як Ірландія прийматиме Грецію. Обидва поєдинки відбудуться у вівторок, 10 вересня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ірландія — Англія у рамках 1-го туру Ліги націй-2024/25:

Ірландія — Англія 0:2

Голи: Райс, 11, Гріліш, 26

Ірландія: Келлегер — Коулман (О'Браєн, 58), Коллінз, О'Ши, Брейді (Фергюсон, 82) — Доерті (Найт, 58), Моламбі, Смоллбоун (Браун, 75), Шмодікс — Огбене, Айда (Макетір, 76)

Англія: Пікфорд — Александер-Арнольд, Магвайр (Стоунз, 85), Геї, Колвілл — Мейну (Гомес, 78), Райс, Гріліш (Гіббс-Вайт, 77) — Сака, Кейн (Боуен, 85), Гордон (Езе, 78)

Попередження: Шмодікс, Моламбі, Брейді, О'Браєн — Мейну