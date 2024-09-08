Ліга націй

Німець допоміг своїй національній команді розгромити Угорщину.

Атакуючий півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала відзначився голом і трьома асистами в матчі проти Угорщини в Лізі націй.

За даними OptaFranz, у віці 21 року та 194 днів німець став наймолодшим гравцем із чотирма результативними діями в одному поєдинку турніру.

Для Мусіали цей матч за національну команду був 35-м. Тепер на його рахунку 6 голів і 8 асистів.

Нагадаємо, збірна Німеччини влаштувала розгром Угорщини (5:0) в 1 турі нового розіграшу Ліги націй.