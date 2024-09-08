Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 8 вересня 2024 року.

Збірна Німеччини в своєму стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула розгромну перемогу над Угорщиною на власному полі (5:0).

Натяки на боротьбу в цьому матчі були тільки до перерви, однак і там команда Юліана Нагельсманна радше не використала купу власних нагод, аніж суперники реально загрожували її воротам.

Тоді як після перерви рух у грі був суто одностороннім і "Бундестім" безжально оформили розгром.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Німеччина — Угорщина у рамках 1-го туру Ліги націй-2024/25:

Німеччина — Угорщина 5:0

Голи: Фюллькруг, 27, Мусіала, 58, Вірц, 66, Павлович, 77, Гаверц, 81 (пен.)

Німеччина: тер Штеген — Кімміх, Та, Шлоттербек (Кох, 69), Раум (Генріхс, 69) — Андріх (Штіллер, 82), Гросс (Павлович, 60) — Вірц, Гаверц, Мусіала — Фюллькруг (Беєр, 60).

Угорщина: Гулачі — Болоґг, Орбан, Дардої — Него (Болла, 46), Шефер, А. Нодь (Нікічер, 82), Керкез (Ж. Нодь, 66) — Собослаї, Шоллої (Чобот, 75) — Ворго (Адам, 66).

Попередження: Него