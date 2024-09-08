Як би там не було, італійці стильно обіграли французів.
Спаллетті, getty images
08 вересня 2024, 11:52
Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про керманича національної команди Франції Дідьє Дешама. Його слова наводить Tuttosport.
"Франція — чудова збірна, а Італія провела чудовий матч. Найважливішим для перезапуску було побачити команду на полі.
Я не в тому становищі, щоб вчити Дешама. Я ретельно проаналізував його від початку до кінця, щоб чогось навчитися, і уявив, чи зможу я прокоментувати його роботу. Ми ніколи не вигравали на полі Франції, і це ще більше підвищує цінність цієї перемоги", — заявив Спаллетті.