Ліга націй

Як би там не було, італійці стильно обіграли французів.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про керманича національної команди Франції Дідьє Дешама. Його слова наводить Tuttosport.

"Франція — чудова збірна, а Італія провела чудовий матч. Найважливішим для перезапуску було побачити команду на полі.

Я не в тому становищі, щоб вчити Дешама. Я ретельно проаналізував його від початку до кінця, щоб чогось навчитися, і уявив, чи зможу я прокоментувати його роботу. Ми ніколи не вигравали на полі Франції, і це ще більше підвищує цінність цієї перемоги", — заявив Спаллетті.