Ліга націй

Керманич Франції прокоментував поразку від Італії.

Збірна Франції напередодні в своєму стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй поступилась на власному полі Італії (1:3).

Франція — Італія 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам прокоментував виступ власної команди.

"Ми так добре почали, забили надзвичайно швидкий гол і створили хороший тиск на Італію. Однак важко тримати такий високий пресинг та інтенсивність, тому ще до перерви я побачив фізичний спад у наших гравців. Ми припускались помилок, що в підсумку дозволило Італії зрівняти рахунок.

Спробувавши високий пресинг, ми відкрили простір на власній половині, і Італія завдала нам шкоди атакуючими півзахисниками, які піднімались до нападу. Без надійного блоку нам стало дуже важко.

Італія дуже добре захищається, а у нас є чудові атакувальні гравці, але все одно потрібно бути обережними, залишаючи ці простори, інакше вони завдадуть вам удар у відповідь.

Я звик до критики, навіть якщо за свою кар’єру виграв більше, аніж програв. Я знав, що рівень нашої фізичної підготовки не найкращий, але це молода команда з Олісе та Ману Коне, які дебютували на такому рівні. Це необхідні кроки для зростання.

Я завжди чітко усвідомлював, що ми робимо. На жаль, із точки зору інтенсивності та фізичної підготовки Італія зробила більше, аніж ми сьогодні.

Мене дратує, що наші перші 20 хвилин були такими хорошими, а потім нам вимкнули світло ще до перерви", — заявив французький фахівець.

У наступному турі збірна Франції гратиме вдома проти Бельгії, а Італія поїде в гості до Ізраїля.