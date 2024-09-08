Ліга націй

Ірландець переміг Ірландію.

В.о головного тренера збірної Англії Лі Карслі прокоментував перемогу над національною командою Ірландії (2:0) в матчі 1-го туру Ліги націй. Цитує ірландського фахівця BBC.

"Думаю, місцями було непогано. Ви бачили, як саме ми намагалися діяти. Хлопці заслуговують на похвалу, думаю, ми показали, що у нас є справжні таланти, і ми можемо бути дуже задоволені "сухим" матчем.

Райс та Гріліш забили класні голи. Відмінні комбінації і блискучі завершення. Думаю, в майбутньому вони обидва забиватимуть ще більше. У Джека точно немає необхідності щось нам доводити, ми бачимо його якість, але сьогоднішній гол пішов йому на користь, і, сподіваюся, він продовжить у тому ж дусі.

Поле було дуже сухе, липке — не найкращі умови для дриблінгу, але, на мій погляд, Гордон становив реальну загрозу своїми переміщеннями, як з м'ячем так і без нього. Він зберіг форму з минулого сезону і створює гостроту у фінальній третині.

Думаю, потрібно віддати належне й Ірландії. Дуже стійка команда, вони не залишили нам простору, тільки в другому таймі його, можливо, стало трохи більше. Було дещо важко прорватися, але за рахунку 2:0 ми стали почуватися досить комфортно", — сказав Карслі.

Зазначимо, що Лі Карслі під час ігрової кар'єри провів 39 матчів у футболці збірної Ірландії в період з 1997 по 2006 рік.