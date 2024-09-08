Ліга націй

Нідерландець провів не найкращий свій матч.

Центральний захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт оцінив рівень власної гри в переможному матчі 1-го туру Ліги націй з Боснією та Герцеговиною (5:2), у якому 25-річний гравець зробив результативну помилку. Його слова наводить Goal.

"Зрозуміло, що я відчуваю. Так, ми перемогли, але мені потрібно подумати про індивідуальну гру. Мені потрібно було краще діяти, коли вони забивали другий м'яч, розумію це. Дійсно усвідомлюю, що сталося. Я повинен був вибити м'яч, але в мене були сумніви під час матчу. Це повний пи**ець", — сказав Де Лігт.

Наступний свій матч збірна Нідерландів проведе з національною командою Німеччини. Гра відбудеться 10-го вересня, о 21:45 за київським часом.