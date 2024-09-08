Завершився перший поєдинок другого туру нового розіграшу турніру.
Люксембург - білорусь, x.com/belarusff
08 вересня 2024, 18:29
У рамках другого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Люксембургу приймала збірну білорусі.
Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували вболівальників голами. У другій половині поєдинку відкрити рахунок удалося гостям — результативним ударом відзначився валерій громико, який вийшов на поле з лави запасних. Його гол приніс білорусі три залікових бали.
Люксембург — білорусь 0:1
Гол: громико, 76
Люксембург: Моріс — Джогович (Рупіль, 83), Шано, Карлсон — Янс (Пінто, 46), М. Перейра, Олесен (С. Тіль, 46), Баррейру, Бонерт (Махмутович, 65) — Муратович, Сінані
білорусь: лапухов — волков, мартинович, забелін — карпович (ковальов, 67), селява (яблонський, 46), ебонг, печенін — бахар (кірєєв, 42), шикавка (барковський, 85), антілевський (громико, 67)
Попередження: Бонерт, Шано, М. Перейра — ебонг, мартинович, ковальов