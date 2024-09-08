Ліга націй

Мурич, Муслія та Жегрова не зіграють проти Кіпру.

Головний тренер збірної Косово Франко Фода і Федерації футболу країни (FFK) прийняли рішення виключити зі складу трьох гравців, передає офіційний сайт FFK.

Розташування збірної залишили воротар Аріянет Мурич, півзахисник Флорент Муслія та нападник Едон Жегрова. Йдеться про те, що вони порушили регламент команди, встановлений Фодою та Федерацією.

Рішення щодо подальших заходів стосовно гравців має прийняти Виконавчий комітет FFK. Тим часом склад команди поповнить воротар Дріти Фатон Малоку, який перебував у резервному списку.

У 1 турі нового розіграшу Ліги націй збірна Косово вдома поступилася Румунії з рахунком 3:0. Завтра, 9 вересня, підопічні Фоди гостюватимуть на Кіпрі.