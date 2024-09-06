Ліга націй

Завершилися ще п'ять матчів першого туру нової кампанії турніру.

У рамках першого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у п'ятницю, 6 вересня, відбулися ще п'ять поєдинків.

Два результативні удари Кевіна Де Брюйне допомогли Бельгії впоратися з Ізраїлем на нейтральному полі в Угорщині.

Бельгія — Ізраїль 3:1

Голи: Де Брюйне, 21, 53 (пен.), Тілеманс, 48 — Кастань, 36 (автогол)

На 56-й хвилині Опенда не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Бельгія: Кастельс — Де Кейпер (Дебаст, 64), Теат, Фас, Кастань — Онана, Тілеманс (Енгелс, 74) — Лукебакіо (Бакайоко, 82), Де Брюйне, Доку (Дюранвіль, 74) — Опенда (Де Кетеларе, 65)

Ізраїль: Герафі — Нахміас, Шломо, Гандельман (Ревіво, 64) — Єхезкель, Лаві, Абу Фані (Джабер, 68), Группер (Давід, 64) — Глух (Перец, 64), Соломон (Бітон, 80) — Халайлі

Попередження: Де Брюйне — Абу Фані

Ісландці по разу скерували м'яч у ворота чорногорців у кожному з двох таймів, здобувши три очки.

Ісландія — Чорногорія 2:0

Голи: Оскарссон, 39, Торстейнссон, 59

Ісландія: Вальдімарссон — Сампстед, Гретарссон, Германнссон, Томассон — Андерсон (Віллумссон, 78), Тордарсон, Гудмундссон — Торстейнссон (А. Сігурдссон, 65), Оскарссон (Йоганнессон, 89), Г. Сігурдссон (Гудйонсен, 66)

Чорногорія: Міятович — Вукчевич (Цамай, 61), Тучі, Рубежич, Радунович — Марушич, Еракович, Брнович, Йовович, Осмаїч (Йоветич, 61) — Крстович (Мугоша, 79)

Попередження: Гудмундссон, Торстейнссон — Радунович, Осмаїч, Еракович, Йоветич

Словенія та Австрія сильнішого виявити не зуміли. Команди обмінялися голами в першому таймі поєдинку.

Словенія — Австрія 1:1

Голи: Шешко, 16 (пен.) — Лаймер, 28

Словенія: Відовшек — Брекало (Балковец, 88), Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Черін, Елшнік, Ловрич (Млакар, 64) — Шешко, Шпорар (Целар, 64)

Австрія: Пенц — Мвене, Пош, Вебер, Прасс — Зайвальд, Лаймер — Шмід (Штегер, 83), Забітцер, Віммер (Баумгартнер, 46) — Арнаутович (Адаму, 83)

Попередження: Черін, Янжа — Забітцер, Лаймер, Прасс, Мвене

Уельс і Туреччина вболівальників результативними ударами не порадували, поділивши очки.

Уельс — Туреччина 0:0

Уельс: Ворд — Ампаду, Родон, Девіс — Робертс, Джеймс (Купер, 89), Ремзі (Мур, 72), Вільямс — Томас (Кумас, 73), Джонсон, Вілсон

Туреччина: Гюнок — Челік (Топчу, 90), Сьоюнджю, Бардакджи, Мюлдюр — Айхан, Юксек (Йокушлу, 77) — Гюлер (Кахведжи, 90), Кекчу (Чалханоглу, 65), Їлдиз (Актюркоглу, 77) — Їлмаз

Попередження: Вілсон, Джонсон — Їлдиз, Їлмаз, Айхан, Челік

Вилучення: Їлмаз, 63 (друге попередження)

Дубль Резвана Маріна допоміг Румунії розгромити Косово на виїзді.

Косово — Румунія 0:3

Голи: Ман, 40, Р. Марін, 51 (пен.), 82

Косово: Мурич — Войвода, Ам. Ррахмані, Аліті, Пакарада (Ррудані, 81) — Жегрова (Сахіті, 81), Беріша (Муслія, 66), Реджбечай, Рашица — Мурікі (Ал. Ррахмані, 66), Асллані (Краснікі, 66)

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку — Р. Марін (Олару, 86), М. Марін, Станчу (Мітріце, 86) — Ман (Коман, 78), Дрегуш (Пушкаш, 83), Міхейле (Хаджі, 83)

Попередження: Жегрова, Реджбечай, Войвода — Банку

Вилучення: Войвода, 85 (друге попередження)