Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Португалія та Шотландія.

Збірні Португалії та Шотландії зіграють поміж собою в другому турі Ліги націй УЄФА в рамках квартету 1 дивізіону A на полі стадіону Да Луж.

Роберто Мартінес, після перемоги над Хорватією (2:1), залучив до стартового складу Антоніу Сілву в центрі оборони, тоді як Палління зіграє в трикутнику в центрі поля, а Жота розташується на вістрі атаки.

Стів Кларк, на тлі поразки від Польщі (2:3), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Португалія: Кошта — Семеду, Діаш, А. Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палління, Б. Сілва — Нету, Жота, Леау.

Запасні: Са, Р. Сілва, Далот, Роналду, Гонсалвеш, Феліш, Вейга, Сантуш, Ж. Невеш, Трінкан, Р. Невеш, Кенда.



Шотландія: Ганн — Ролстон, Генлі, Маккенна, Робертсон — Гілмор, Маклін — Крісті, Мактоміней, Макгінн — Дайкс.

Запасні: Маккракен, Кларк, Шенкленд, Дойг, Баррон, Портеус, Суттар, Доак, Морган, Конвей, Голд, Джонстон.



Гра Португалія — Шотландія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.