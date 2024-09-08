Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A4, у якому зіграють Швейцарія та Іспанія.

Збірні Швейцарії та Іспанії зіграють поміж собою матч другого туру Ліги націй УЄФА в рамках квартету 4 дивізіону A на полі Стад-де-Женев.

Мурат Якин, після поразки від Данії (0:2), залучив до стартового складу Вютріха до трійки в центрі захисту, тоді як Закарія гратиме в центрі поля, а Амдуні розташується праворуч у нападі.

Луїс де ла Фуенте, на тлі нічиєї проти Сербії (0:0), використав із перших хвилин Грімальдо ліворуч у захисті, тоді як Родрі повернувся до опорної зони, а Педрі зіграє під нападником — Хоселу.

Швейцарія: Кобель — Вютріх, Аканджі, Родрігес — Відмер, Фройлер, Закарія, Ебішер — Амдуні, Емболо, Варгас.

Запасні: Мвого, Омлін, Омерагич, Дуа, Штеффен, Біслімі, Угрінич, С’єрро, Рідер, Монтейру.



Іспанія: Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Грімальдо — Родрі, Руїс — Ямал, Педрі, Вільямс — Хоселу.

Запасні: Реміро, Санчес, Пау Торрес, Вівіан, Субіменді, Піно, Пепелу, Ф. Торрес, Перес, А. Гарсія, Мінгеса, Кукурелья.



Гра Швейцарія — Іспанія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.