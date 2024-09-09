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39-річний бомбардир продовжує радувати голами.

Кріштіану Роналду відзначився голом у шостій грі поспіль.

Форвард збірної Португалії вийшов на заміну в матчі з Шотландією і забив переможний м'яч на 88-й хвилині — 2:1.

Раніше 39-річний футболіст відзначився в чотирьох іграх за Ан-Наср: проти Аль-Фейхі і Аль-Раеда в лізі Саудівської Аравії і проти Аль-Таавуна і Аль-Хілаля в Суперкубку країни. Також був гол за Португалію у ворота Хорватії.

Раніше повідомлялося, що Роналду забив 900-й гол у кар'єрі.