39-річний бомбардир продовжує радувати голами.
Кріштіану Роналду, Getty Images
09 вересня 2024, 00:24
Кріштіану Роналду відзначився голом у шостій грі поспіль.
Форвард збірної Португалії вийшов на заміну в матчі з Шотландією і забив переможний м'яч на 88-й хвилині — 2:1.
Раніше 39-річний футболіст відзначився в чотирьох іграх за Ан-Наср: проти Аль-Фейхі і Аль-Раеда в лізі Саудівської Аравії і проти Аль-Таавуна і Аль-Хілаля в Суперкубку країни. Також був гол за Португалію у ворота Хорватії.
Раніше повідомлялося, що Роналду забив 900-й гол у кар'єрі.