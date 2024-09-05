Ліга націй

39-річний футболіст досяг круглої позначки.

Кріштіану Роналду забив 900-й гол у професійній кар'єрі.

Нападник збірної Португалії вразив ворота Хорватії в першому турі групового етапу Ліги націй.

У складі національної команди Роналду відзначився 131 голом. За клуби він забив 769 м'ячів.

Також португалець забив у п'ятому матчі поспіль: у чотирьох іграх за Ан-Наср: проти Аль-Фейхі та Аль-Раеда в лізі Саудівської Аравії та проти Аль-Таавуна й Аль-Хілаля в Суперкубку країни.

Раніше Роналду вперше з 2003 року не увійшов до списку претендентів на Золотий м'яч.