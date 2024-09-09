Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 8 вересня 2024 року.

Збірна Португалії в своєму другому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула вольову перемогу над Шотландією на власному полі (2:1).

Команда Роберто Мартінеса пропустила швидкий гол, після чого тривалий час не могла завершити бодай одну із своїх численний атак результативним ударом.

І лише після перерви португальці почали забивати, а в підсумку перемогу їм приніс удар Кріштіану Роналду наприкінці гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Португалія — Шотландія у рамках 2-го туру Ліги націй-2024/25:

Португалія — Шотландія 2:1

Голи: Фернандеш, 54, Роналду, 88 — Мактоміней, 7

Португалія: Кошта — Семеду (Далот, 76), Діаш, А. Сілва, Мендеш — Фернандеш, Палління (Р. Невеш, 46), Б. Сілва (Ж. Невеш, 68) — Нету (Роналду, 46), Жота, Леау (Феліш, 68).

Шотландія: Ганн — Ролстон, Генлі, Маккенна, Робертсон — Гілмор, Маклін (Голд, 74) — Крісті (Шенкленд, 87), Мактоміней, Макгінн (Доак, 90+1) — Дайкс (Конвей, 74).

Попередження: Семеду, Р. Невеш, Фернандеш — Крісті, Робертсон, Генлі