Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 8 вересня 2024 року.

Збірна Іспанії в своєму другому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула яскраву перемогу над Іспанією на чужому полі (4:1).

Команда Луїса де ла Фуенте повела в два м’ячі вже до завершення першої чверті ігрової години, однак згодом вилучення Робена Ле Нормана не дало "Фурії Роха" почувати себе розкуто.

Швейцарці забили гол у відповідь, а могли розраховувати й ще на два голи, якби не порушували правила в тих епізодах.

І в підсумку господарів поля не вистачило на весь матч під потужною зливою, тоді як гості ще двічі вразили їхні ворота наприкінці гри.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Швейцарія — Іспанія у рамках 2-го туру Ліги націй-2024/25:

Швейцарія — Іспанія 1:4

Голи: Амдуні, 41 — Хоселу, 4, Руїс, 13, 77, Торрес, 80

Швейцарія: Кобель — Вютріх, Аканджі, Родрігес — Омерагич, Фройлер, Закарія, Ебішер (Монтейру, 76) — Амдуні, Емболо (Дуа, 76), Варгас (Штеффен, 85).

Іспанія: Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Грімальдо — Родрі (Субіменді, 59), Руїс (Алейш, 82) — Ямал (Торрес, 46), Педрі (Вівіан, 27), Вільямс (Піно, 58) — Хоселу.

Попередження: Варгас, Фройлер — Торрес, Карвахаль