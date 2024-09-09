Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 8 вересня 2024 року.
Швейцарія — Іспанія, Getty Images
09 вересня 2024, 08:05
Збірна Іспанії в своєму другому матчі нового розіграшу Ліги націй здобула яскраву перемогу над Іспанією на чужому полі (4:1).
Команда Луїса де ла Фуенте повела в два м’ячі вже до завершення першої чверті ігрової години, однак згодом вилучення Робена Ле Нормана не дало "Фурії Роха" почувати себе розкуто.
Швейцарці забили гол у відповідь, а могли розраховувати й ще на два голи, якби не порушували правила в тих епізодах.
І в підсумку господарів поля не вистачило на весь матч під потужною зливою, тоді як гості ще двічі вразили їхні ворота наприкінці гри.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Швейцарія — Іспанія у рамках 2-го туру Ліги націй-2024/25:
Швейцарія — Іспанія 1:4
Голи: Амдуні, 41 — Хоселу, 4, Руїс, 13, 77, Торрес, 80
Швейцарія: Кобель — Вютріх, Аканджі, Родрігес — Омерагич, Фройлер, Закарія, Ебішер (Монтейру, 76) — Амдуні, Емболо (Дуа, 76), Варгас (Штеффен, 85).
Іспанія: Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Грімальдо — Родрі (Субіменді, 59), Руїс (Алейш, 82) — Ямал (Торрес, 46), Педрі (Вівіан, 27), Вільямс (Піно, 58) — Хоселу.
Попередження: Варгас, Фройлер — Торрес, Карвахаль
На 20-й хвилині був вилучений Робен Ле Норман (Іспанія) (грубе порушення).