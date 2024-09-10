Ліга націй

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляють прев'ю матчу Ліги націй, який пройде 10 вересня і розпочнеться о 21:45.

Збірна України продовжить свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй грою проти збірної Чехії у Празі.

Вiвторок, 7 вересня, 21.45. “Фортуна Арена” (Прага, Чехія). Арбітр — Джон Бітон (Шотландія). Пряма трансляція на MEGOGO

Відступати нікуди, далi вже Сан-Марино. Серйозно, з урахуванням останніх подій, Україні світять ігри з головним карликом футбольної Європи. Програш на своєму полі албанцям = програш, на мій погляд, найпростішого матчу у групі, і дуже впевнений крок до вильоту до третього дивізіону Ліги Націй. Ну а санмаринці перемогою над ліхтенштейнцями як мінімум наблизилися до того, щоб виграти групу четвертого дивізіону – і, відповідно, наступного сезону опинитися в одній компанії з нами.

У тилу ворога

При цьому, звісно, ​​чехи три дні тому провалилися, як мiнiмум, не менше. 1:4 у Грузії – це якась катастрофа; приємно, звичайно, бачити тріумфуючу цілу країну, але буквально на тому ж Євро, яке вже названо більшістю “тріумфальною”, чехи зіграли з ними 1:1. І взагалі, 99% “тріумфальності” Євро для Сакартвело пов'язані з календарем, який дозволив Мартінесу виставити проти Грузії у третьому турі дубль – але при цьому з Кріштіану Роналду в основі. Недостатньо зірковий і в той же час недостатньо зіграний склад програв команді Саньоля, подарував плей-офф – але при цьому нічого особливого нинішній лідер групи не представляє.

Втім, на тлі нинішньої Чехії, як бачимо, представляє, й навіть дуже: на 66-й хвилині гри у Тбілісі рахунок був 4:0. Чехи втратили свій козир: потужну, ешелоновану оборону, завдяки якій вони досягали успіхів у попередні роки.

Якщо говорити саме про їхні проблеми, то я б їх пов'язав із нестачею ігрової практики у цілої низки лідерів. Патрік Шик, звісно, ​​гарно постійно забиває за Баєр на 95-х хвилинах, але взагалі він грає мало вже другий рік. Коварж, основний воротар збірної, сидить точно там – тільки він, звичайно, і піднімається з лави рідше: у чемпіонському сезоні він зіграв лише один матч. Ладислав Крейчі цього сезону перейшов до Жирони, але відразу став там запасним, Томаш Чванчара майже не грає в Менхенгладбаху. А країна Чехія все-таки маленька: 10 мільйонів людей, для багатьох з яких головний спорт – хокей.

Кадри вирішують не все

Втім, про будь-які проблеми суперника говорити просто смішно, поки що наші грають так, як грають. Велика спокуса змінити стартові 11 повністю – але це чистi емоцiї. Всі ми розуміємо, що люди на лавці як мінімум не кращі від тих, хто вийшов проти Албанії з перших хвилин – що, в принципі, заміни і продемонстрували. За 1:2 гру посилив такий дрімтим, як Зінченко, Малiновський, Ярмоленко, Пiхальонок та Ванат. Перші троє – практично легенди українського футболу (252 матчі за збірну на всіх), решта – у самій вершині умовного топу “найкращі таланти”. І як, сильно вони допомогли?

Збірна повертається! Голосуй за Лева матчу на сайті під час гри разом з брендом "Львівське". Кожен вболівальник може зробити свій вибір за найкращого гравця!

Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Чим далі, тим більшою помилкою Реброва виглядає небажання викликати форварда замість Довбика, коли він отримав травму. Яремчуку, мабуть, краще все-таки виходити на заміну – а Ванат, в принципі, не в кращій формі, це було помітно і в Динамо. Але головна проблема, пов'язана з форвардом збірної, звичайно ж, пов'язана, не з його прізвищем.

Чому команда зовсім перестала загострювати? Цей перекат м'яча без жодного удару вивчили суперники – і локальному, і глобальному плані. У локальному – зрозуміло, албанці та румуни навчилися нас бити, але у глобальному старіння такої тiкi-таки продемонстровано на найвищому рівні. Ті ж іспанці зазнавали принизливих поразок після 2012-го, коли були вірні їй – і, як бачимо, перетворилися на прекрасного лебедя, коли почали грати вперед.

Особливо коли у нас такий класний підбір гравців атаки, як зараз. Циганков, Пiхальонок і Шапаренко у чудовій формі, цього вже більш ніж достатньо, щоб “годувати” бомбардира у штрафному майданчику гарною “їжею”. Але поки що наша команда, на жаль, прагне заводити м'яч у ворота без жодного удару. Подивимося, що Ребров змінить порівняно з попереднім матчем – і сподіваюся, що заміна Кабаєва на Мудрика не буде єдиною у плані гри.

Орієнтовні склади

Чехія: Коварж — Зіма, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Калвах, Зелени — Провод, Шик, Чванчара

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Попов, Миколенко — Бражко, Судаков, Маліновський — Циганков, Кабаєв — Яремчук

Слова, слова, слова

Сергiй Ребров, головний тренер збiрної України:

Сьогодні Мудрик тренувався в загальній групі. Наскільки я бачу, всі гравці здорові, готові до завтрашньої гри з Чехією.

Я вважаю, що це буде зовсім інша гра порівняно з матчем проти Албанії. Збірна Чехії більше агресивна ніж Албанія, тим паче вони грають вдома. Ми дивились останні матчі чехів – вони дуже агресивні вдома, тому ми повинні бути до цього готові.

Гра з Албанією? Думаю, що це рівень національних збірних. Тут зібрані всі найкращі гравці. Якщо ми мали перевагу в грі з Албанією, але програли – це значить, що команди приблизно одного рівня. Тому дуже важливо сконцентруватися на кожному епізоді гри. Те ж саме буде й завтра. Я не вважаю, що є якась велика перевага між Чехією та Україною.

Ми повинні сконцентруватися і, по-перше, показати інший рівень настрою на цю гру, тому що ми повинні реагувати на результат матчу з Албанією.

Андрiй Ярмоленко, вiнгер збiрної України:

Я приходжу на пресконференцію, щоб також захистити хлопців, — не слід на всіх накидатися. Ми хочемо показати яскравий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз всі збірні навчилися грати, вже немає легких ігор. Албанія — зовсім інша команда, ніж та, що була років п’ять тому. Вона це показала своєю грою на Євро та проти нас. Всі віддали максимум сил, але це футбол, нічого не вдієш. Потрібно з таких матчів робити висновки й рухатися далі.

Iван Гашек, головний тренер збiрної Чехiї:

Зміни у стартовому складі на матч з Україною порівняно з грою проти Грузії обов’язково будуть. Зараз я не обговорюватиму тактичні схеми й наш план на поєдинок. Нам варто змінити атмосферу в команді. Ми приймаємо й розуміємо критику від уболівальників та журналістів.

Ми дивилися гру України проти Албанії. Албанці провели дуже сильний матч, але й Україна діяла добре. Ми маємо бути готовими до відповідного налаштування українців на зустріч із нами. Ми розуміємо, що тактичні схеми в українців та грузинів різні, але й команда Реброва добре вміє грати на контратаках.

ПОТОЧНА ФОРМА

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ