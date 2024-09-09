Ліга націй

Таких футболістів в Італії давно вже немає.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про склад своєї команди напередодні матчу 2-го туру Ліги націй з національною командою Ізраїля. Цитує 65-річного фахівця Football Italia.

"У нашій збірній зараз немає таких футболістів із видатними навичками, як Роберто Баджо, Алессандро Дель П'єро або Франческо Тотті. Однак у нас є багато гравців, які володіють різними вміннями та здатністю адаптуватися до різних обставин на полі.

Вони готові жертвувати собою заради спільної справи і діяти згуртовано, як єдине ціле. У матчі з Францією минулої п'ятниці наша збірна була не просто командою, а справжніми братами. Ось що є ключем до вирішення багатьох складнощів", — сказав Спаллетті.

Матч між збірними Італії та Ізраїля відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.