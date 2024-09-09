Ліга націй

Франція не вразила в матчі з Італією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам напередодні матчу 2-го туру Ліги націй з національною командою Бельгії, поспілкувався з журналістами. Цитує французького фахівця RMC Sport.

"Через свою посаду я завжди беру на себе повну відповідальність, що не заважає мені говорити гравцям те, що я думаю. Критика завжди була, це частина моєї роботи, і я не маю права її засуджувати. Я повністю занурений у ситуацію, проводжу власний аналіз. Я не живу в бункері, я зустрічаюся з багатьма людьми. Вболівальники не будуть раді, що ми програли 1:3. Це частина мого життя, як тренера.

Коли є негативний результат, завжди важливо відреагувати і повернутися на правильний шлях. Я не задоволений матчем проти Італії. Тепер в нас інший матч, інша команда, але з тими ж зобов'язаннями. Це добре, коли ви показуєте зворотну реакцію.

Моя мета — давати якомога більше ігрового часу всім гравцям збірної. Тиск завжди присутній, і потрібно показувати максимальну ефективність", — заявив Дешам.

Матч між збірними Франції та Бельгії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.