Ліга націй

Команда Дідьє Дешама реабілітувалась за фіаско проти італійців.

На початку другого тижня вересня перша міжнародна павза цього сезону вже наближається до свого завершення, тож нам залишилось ще зовсім трохи матчів Ліги націй УЄФА для обговорення. Проте менш цікавими вони від того точно не стають. Тим паче, коли команди самі створюють додатковий контекст своїми виступами кілька денної давнини.

От, наприклад, збірній Франції нічого не заважало розвинути власний успіх зразка перших секунд матчу проти Італії, однак команда Дідьє Дешама в підсумку поступилась у Парижі з рахунком 1:3. У випадку квартету 2 це становить для "Les Bleus" справжню проблему, бо тут також присутня й Бельгія, яка паралельним курсом виграла в Ізраїля з таким самим рахунком, тож разом із "Скуадрою Адзуррою" очолювала квартет на проміжному етапі.

Однак Дідьє Дешам добре знає, як протистояти "Червоним дияволам" на прикладі нещодавнього матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 в Німеччині, тож у Ліоні ми мали побачити або реванш від футболістів Доменіко Тедеско, або черговий успіх французів. Нічия також була серед опцій, але через відсутність зисків для обох команд майже не розглядалась.

При цьому Франція вийшла грати без Кіліана Мбаппе та Антуана Грізманна з перших хвилин, що вже наводило на певні думки. І початок гри у виконанні господарів був таким непереконливим, що примара матчу проти італійців якось сама почала виринати в уяві глядачів. Але ненадовго. Бельгія не змогла витримати атакувальний темп, а коли суперники запропонували їй безроздільно володіти м’ячем, то взагалі розгубилась на рівному місці.

Як наслідок, Франція почала проводити власні позиційні атаки ближче до середини першого тайму й із мінімальної кількості гольових моментів спромоглась забити гол, коли Коло Муані на добиванні зіграв у центрі штрафного, після сейву від Кастельса проти удару Дембеле. Для де Брюйне та компанії цей момент був поворотним, бо фактично вибив команду Тедеско з гри, щонайменше, до перерви.

У другому таймі "Червоні дияволи" краще не заграли, бо суперники не змінювали своєї тактики, а з м’ячем у ногах ця Бельгія продемонструвала приблизно те саме, що й на Євро — нічого. А вже на 56 хвилині французи забили вдруге зусиллями Дембеле, який завершив зміщення з правого флангу штрафного ударом під поперечину. Асистував тоді до речі той самий Нголо Канте, тож фактично півтори гольові передачі за гру немов із нічого.

У подальшому Дешма уже проводив заміни, а Тедеско, хоча й намагався якось змінити гру власної команди, але всі ці дії зазнавали невдачі. Мало що виходило у Бельгії й радше вона б пропустила ще кілька м’ячів від Баркола чи Мбаппе, аніж щось запропонувала в атаці. Але розгрому не дав статись Кастельс.

У наступному турі збірна Франції гостюватиме в Ізраїля, а Бельгія поїде до Італії.— Бельгія 2:0Коло Муані, 29, Дембеле, 57Меньян — Кунде, Саліба, Упамекано, Дінь — Канте (Фофана, 90+3), Коне, Гендузі (Грізманн, 79) — Дембеле (Олісе, 80), Тюрам (Баркола, 67), Коло Муані (Мбаппе, 67).Кастельс — Фас, Дебаст, Теат, Кастань (Меньє, 83) — Тілеманс (Мангаля, 60), Онана — Лукебакіо (Бакайоко, 60), де Брюйне, Доку (Дюранвіль, 82) — Опенда (Де Кетеларе, 69).Попередження: Коне, Дінь — Опенда