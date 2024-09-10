Ліга націй

Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, але визначили сильнішого не змогли.

У рамках другого туру елітного дивізіону Ліги націй у третій групі між собою в очному протистоянні зійшлися збірні Нідерландців та Німеччини.

Команди продемонстрували результативний футбол, протягом якого вони двічі обмінялися забитими голами, проте визначити сильнішого їм так і не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий результат 2:2.

Нідерланди — Німеччина 2:2

Голи: Рейндерс 2, Дюмфріс 50 — Ундав 38, Кімміх 45+2

Нідерланди: Вербрюгген, Думфріс, Аке (Ю. Тімбер, 45), ван Дейк, де Лігт (ван Геке, 46), Гравенберх, Схаутен (К. Тімбер, 46), Гакпо, Рейндерс, Сімонс (Гертрюйда, 74), Броббі (Веггорст, 82)

Німеччина: тер Штеген, Раум, Шлоттербек, Та (Антон, 46), Кімміх, Гросс (Павлович, 63), Андріх (Джан, 64), Гавертц, Віртц, Мусіала (Фюріх, 89), Ундав (Байєр, 63)