Ліга націй

В УАФ продовжують підтримувати Сергія Реброва.

Президент УАФ Андрій Шевченко висловився щодо вересневих матчів молодіжної та національної збірних України, передає офіційний сайт Української асоціації футболу.

Чехія — Україна 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй 10.09.2024

Шевченко привітав збірну України U-21 із виходом на чемпіонат Європи-2025 у Словаччині.

"Команда Унаї Мельгоси показує дуже хороший результат у групі, вигравши всі матчі", — зазначив він.

Президент УАФ також прокоментував поточні результати роботи Сергія Реброва, головного тренера збірної України, яка з двох поразок стартувала в Лізі націй УЄФА-2024/25.

"Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого ми бачимо прогрес у роботі та результатах усієї вертикалі збірних.

Попереду в нас окрім молодіжного Євро — чемпіонат світу (U-20), куди пробилася команда Дмитра Михайленка. Разом із виходом на Євро дорослої збірної ми маємо комплексний успіх у роботі тренерської команди, яка зараз працює із нашими збірними.

Саме тому ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи та повністю довіряємо Сергію Реброву. У нього є повний карт-бланш на втілення ідей та експерименти.

Невдалі результати на старті Ліги націй не змінять нашої стратегії. Задача УАФ — сприяти виконанню глобальної цілі — виходу національної збірної на чемпіонат світу. Ми лише на старті дворічного циклу й оцінюємо роботу збірних комплексно. Попереду в Сергія Реброва та його команди багато роботи і ми продовжуємо його підтримувати", — заявив Шевченко.

Нагадаємо, після матчу проти Чехії Ребров висловився щодо свого майбутнього в збірній України.