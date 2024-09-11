Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 10 вересня 2024 року.
Чехія — Україна, getty images
11 вересня 2024, 00:30
У рамках другого туру нового розіграшу Ліги націй національна збірна України поступилася Чехії у результативному матчі.
Команда Сергія Реброва провела провальний перший тайм, і незважаючи на всі намагання після перерви, "синьо-жовті" залишили поле ні з чим.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чехія — Україна у рамках 2-го туру Ліги націй-2024/25:
Чехія — Україна 3:2
Голи: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 80 (пен.) — Ванат, 37, Судаков, 84
Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени — Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лінгр, 65) — Черни (Гложек, 65), Шульц (Кушей, 80) — Хори (Шик, 80).
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко (Судаков, 69), Степаненко (Яремчук, 79), Зінченко (Піхальонок, 84) — Ярмоленко (Циганков, 68), Ванат (Маліновський, 80), Мудрик.
Попередження: Крейчі, Вітік, Черни, Соучек, Зелени — Судаков, Яремчук