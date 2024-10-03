Ліга націй

"Бундестім" збирає знамена.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн оголосив склад команди на жовтневі матчі з Боснією і Герцеговиною та Нідерландами в рамках Ліги націй. Про це повідомляє сторінка "Бундестім" в соцмережі Х.

Всього було викликано 23 футболісти:

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Александр Нюбель (Штутгарт), Яніс Бласвіх (Ред Булл Зальцбург);

Захисники: Вальдемар Антон (Боруссія Дортмунд), Бенджамін Хенріхс (РБ Лейпциг), Йосуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давид Раум (РБ Лейпциг), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид)

Півзахисники: Роберт Андріх (Баєр), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала (Баварія), Александар Павлович (Баварія), Анжело Штіллер (Штутгарт), Флоріан Вірц (Баєр)

Нападники: Тім Кляйндінст (Боруссія Менхенгладбах), Серж Гнабрі (Баварія), Кай Гаверц (Арсенал Лондон), Деніз Ундав (Штутгарт).

Збірна Німеччини, 11-го жовтня, зіграє з національною командою Боснії і Герцеговини, а вже 14-го жовтня, зустрінеться з Нідерландами.