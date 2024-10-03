Ліга націй

Дешам дасть відпочинок суперфорварду.

Форварда Реала Кіліана Мбаппе не викличуть до лав збірної Франції на матчі Ліги націй, які відбудуться в жовтні.

За інформацією L'ÉQUIPE, француз не буде викликаний на жовтневі матчі Ліги націй, щоб зосередитися на відновленні в Мадриді.

У вчорашньому матчі ЛЧ проти Лілля (0:1) француз вийшов на поле на 57-й хвилині та не завдав жодного удару по воротах "догів".

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе отримав пошкодження стегна в матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги з Алавесом (3:2).