Ліга націй

Матч проти "синьо-жовтих" відбудеться 14 жовтня.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек викликав 24-х гравців до розташування національної команди на жовтневі поєдинки в Лізі націй, передає офіційний сайт місцевої Федерації футболу (FAČR).

Цього місяця чехи прийматимуть Албанію (11 жовтня) та гостюватимуть в України в Польщі (14-те) в рамках третього-четвертого турів ЛН.

Заявка збірної Чехії :

Воротарі: Мартін Єдлічка (Вікторія Пльзень), Антонін Кінскі (Славія Прага), Матей Коварж (Баєр);

Захисники: Владімір Цоуфал (Вест Гем Юнайтед), Томаш Голеш, Давід Зіма (обидва — Славія Прага), Ладіслав Крейчі (Жирона), Матей Ринеш, Мартін Вітік, Ярослав Зелени (всі — Спарта Прага);

Півзахисники: Вацлав Черни (Рейнджерс), Лукаш Черв, Лукаш Калвах, Павел Шульц (всі — Вікторія Пльзень), Алекс Крал (Еспаньйол), Онджей Лінгр, Лукаш Провод (обидва — Славія Прага), Томаш Соучек (Вест Гем Юнайтед);

Нападники: Томаш Чванчара (Боруссія Менхенгладбах), Адам Гложек (Гоффенгайм), Ян Клімент (Сігма), Ян Кухта (Мідтьюлланн), Васіл Кушей (Млада Болеслав), Томаш Хори (Славія Прага).

Зазначимо, що раніше Чехія розгромно поступилася Грузії на виїзді (4:1), після чого, вже вдома, впоралася з Україною (3:2).