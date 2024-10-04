Ліга націй

Повернення сина легендарного Патріка Клюйверта до складу "оран'є".

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман оголосив склад команди на жовтневі матчі Ліги націй з Німеччиною та Угорщиною. Про це повідомляє офіційний сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Загалом було викликано 23 футболісти:

Воротарі: Барт Вербрюгген (Брайтон), Марк Флеккен (Брентфорд), Нік Олей (Спарта Роттердам);

Захисники: Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Маттейс де Лігт (Баварія), Іан Матсен (Астон Вілла), Джеремі Фрімпонг (Баєр), Лутсхарел Гертрюйда (РБ Лейпциг), Стефан де Врей (Інтер), Міккі ван де Вен (Тоттенгем), Йоррел Гато (Аякс);

Півзахисники: Хаві Сімонс (РБ Лейпциг), Коді Гакпо (Ліверпуль), Раян Гравенберх (Ліверпуль), Матс Віффер (Брайтон), Квінтен Тімбер (Феєнорд), Доніелл Мален (Боруссія Дортмунд), Тен Копмейнерс (Ювентус), Джастін Клюйверт (Борнмут), Тіджані Рейндерс (Мілан);

Нападники: Браян Броббі (Аякс), Йосуа Зіркзе (Манчестер Юнайтед).

Збірна Нідерландів, 11-го жовтня, зіграє з національною командою Угорщини, а вже 14-го жовтня, проведе зустріч зі збірної Німеччини.