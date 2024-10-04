Без Кріштіану не обійшлося.
Португалія, getty images
04 жовтня 2024, 17:22
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес оголосив склад команди на жовтневі матчі Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Португалії.
Загалом було викликано 26 футболістів:
Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Руй Сілва (Бетіс), Рікарду Велью (Фаренсе).
Захисники: Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Антоніу Сілва (Бенфіка), Гонсалу Інасіу (Спортінг Л), Ренату Вейга (Челсі), Жуан Канселу (Аль-Хіляль), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Нуну Мендеш (ПСЖ), Нелсон Семеду (Вулвергемптон).
Півзахисники: Жуан Пальінья (Баварія), Жуан Невеш (ПСЖ), Самуел Кошта (Мальорка), Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Отавіу (Ан-Наср), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Вітінья (ПСЖ).
Нападники: Кріштіану Роналду (Ан-Наср), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Франсішку Консейсау (Ювентус), Франсішку Трінкау (Спортінг Л), Жуан Феліш (Челсі), Рафаел Леау (Мілан), Діогу Жота (Ліверпуль), Педру Нету (Челсі).
12-го жовтня, збірна Португалії зіграє на виїзді проти Польщі, а 15-го жовтня, зустрінеться в гостях з Шотландією.