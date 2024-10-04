Обійшлося без сюрпризів.
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04 жовтня 2024, 21:23
Виконуючий обов'язки головного тренера збірної Англії Лі Карслі оголосив заявку на жовтневі матчі Ліги націй. Про це повідомляє офіційний сайт "трьох левів".
Загалом було викликано 25 футболістів:
Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл);
Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Лівай Колвілл (Челсі), Марк Геї (Крістал Пелес), Езрі Конса (Астон Вілла), Ріко Льюїс, Джон Стоунз, Кайл Вокер (всі — Манчестер Сіті);
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Конор Галлагер (Атлетіко), Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест), Енжел Гомес (Лілль), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Коул Палмер (Челсі), Деклан Райс (Арсенал);
Нападники: Ентоні Гордон (Ньюкасл), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Ноні Мадуеке (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Домінік Соланке (Тоттенгем), Оллі Воткінс (Астон Вілла).
Збірна Англії зустрінеться зі збірними Греції (10-го жовтня) та Фінляндії (13-го жовтня).