Ліга націй

Збірна Франції вже визначилась із заміною.

Початок жовтня — час для футболу міжнародного рівня, і тому національна збірна Франції готується до гостьових матчів Ліги націй УЄФА проти Ізраїля та Бельгії відповідно.

Головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам розраховував побачити в розташуванні команди центрального захисника мюнхенської Баварії Дайо Упамекано, однак 25-річний виконавець зазнав травми в нещодавньому матчі клубу в німецькій Бундеслізі проти Айнтрахта Франкфурт (3:3).

У підсумку, МРТ виявило травму м’язів правого підколінного сухожилля в гравця лінії оборони, тож він залишився в розташуванні клубу.

Замість Упамекано кольори Франції захищатиме центральний захисник андалузької Севільї Лоїк Баде, який через схожі причини під час попереднього міжнародного вікна заміняв у заявці захисника лондонського Челсі Веслі Фофана.

У цьому сезоні на рахунку 24-річного Баде сім матчів, тоді як за національну збірну він досі не дебютував.

Проти Ізраїля Франція зіграє 10 жовтня, тоді як проти Бельгії — 14 жовтня.