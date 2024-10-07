Збірна Франції вже визначилась із заміною.
Дайо Упамекано, Getty Images
07 жовтня 2024, 12:53
Початок жовтня — час для футболу міжнародного рівня, і тому національна збірна Франції готується до гостьових матчів Ліги націй УЄФА проти Ізраїля та Бельгії відповідно.
Головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам розраховував побачити в розташуванні команди центрального захисника мюнхенської Баварії Дайо Упамекано, однак 25-річний виконавець зазнав травми в нещодавньому матчі клубу в німецькій Бундеслізі проти Айнтрахта Франкфурт (3:3).
У підсумку, МРТ виявило травму м’язів правого підколінного сухожилля в гравця лінії оборони, тож він залишився в розташуванні клубу.
Замість Упамекано кольори Франції захищатиме центральний захисник андалузької Севільї Лоїк Баде, який через схожі причини під час попереднього міжнародного вікна заміняв у заявці захисника лондонського Челсі Веслі Фофана.
У цьому сезоні на рахунку 24-річного Баде сім матчів, тоді як за національну збірну він досі не дебютував.
Проти Ізраїля Франція зіграє 10 жовтня, тоді як проти Бельгії — 14 жовтня.