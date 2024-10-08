Ліга націй

Серхіо Гомес викликаний до збірної через травму вінгера Атлетіка Більбао.

Крайній нападник Атлетіка Більбао Ніко Вільямс не зможе допомогти національній збірній Іспанії у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.

Причиною є травма 22-річного іспанського вінгера.

Замість Ніко до лав збірної Іспанії викликаний Серхіо Гомес з Реала Сосьєдад.

Зазначимо, що Іспанія проведе два домашні матчі у Лізі націй — з Данією (12 жовтня) та Сербією (15 жовтня).