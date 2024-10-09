Ліга націй

Український півзахисник висловився про свій виклик до збірної України на жовтневі матчі Ліги націй.

Національна збірна України продовжує підготовку до найближчих поєдинків у рамках Ліги націй у вельми експериментальному складі, що викликано травмами деяких провідних гравців.

Атакуючий півзахисник донецького Шахтаря Дмитро Криськів також отримав виклик до лав головної команди країни, з приводу чого поділився своїми враженнями.

"Позитивні емоції. Побачився з хлопцями, яких давно не бачив. Поле гарне, погода також гарна. Все супер. Хлопці, які тут є, більш вікові. Але від тієї молодіжної збірної тут залишилось дуже багато хлопців, друзів.

Коли ти побачив своє прізвище у списку викликаних на збір, були позитивні емоції. Давно чекав цього виклику. Хотілося приїхати, показати те, що я можу і допомогти команді. Коли побачив своє ім'я у списку – дуже зрадів. Дружина, напевно, ще більше зраділа.

Буду виходити на кожне тренування, кожну гру та викладатися на повну. Буду робити те, що від мене вимагає тренерський штаб. Намагатимусь якнайшвидше зрозуміти настанови. Якщо всі ми згуртуємось як команда і будемо робити те, що вимагає тренерський штаб, то все у нас буде добре, і буде позитивний результат.

Дивився минулу гру хлопців проти Чехії. У чехів бойова, атлетична команда. Було багато подач у штрафний, такий більше силовий футбол, агресивний. Грузинів ми ще не розбирали, але я дивився їх на минулому чемпіонаті Європи. Технічна команда, всі добре працюють з м'ячем. Думаю, у нас ще буде багато теорій, нам покажуть відео. Ми більш якісно та детально розберемо", — заявив Дмитро Криськів в інтерв'ю YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, що у найближчих матчах Ліги націй збірна України зіграє проти Грузії (Сакартвело) та Чехії. Поєдинки відбудуться 11 жовтня та 14 жовтня відповідно.