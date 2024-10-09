Ліга націй

Форвард Барселони прокоментував початок сезону.

Національна збірна Іспанії під час жовтневого міжнародного вікна проведе домашні матчі в рамках Ліги націй УЄФА проти Данії та Сербії.

Нападник "Фурії Роха" та каталонської Барселони Ламін Ямал за кілька днів до протистоянь розповів про свій перший рік у команді Луїса де ла Фуенте.

"Минуло більше року з моменту мого першого виклику до збірної, але правда в тому, що цей час минув дуже швидко. Здається, що минуло два дні. І, якщо чесно, то я вважаю за краще, щоб усе минало швидко, якщо вже на те пішло.

Я насолоджуюсь цим моментом, я насолоджуюсь життям професійного футболіста, а працювати над тим, що тобі подобається — це завжди добре.

Щоразу, коли мені потрібно про щось поговорити, я телефоную мамі, і вона сама дзвонить мені перед тренуванням та на ніч кожного дня. Але мій батько і мої друзі також мене підтримують. Вони ті, з ким я проводжу своє повсякденне життя, вони ті, до кого я йду, коли мені треба про щось поговорити.

Ми з нетерпінням чекаємо на гру перед нашими вболівальниками, є великий ажіотаж довкола збірної, який ми викликали після перемоги на Євро, і ми також це відчуваємо. Виходити на поле після кожної гри і бачити, що вболівальники радіють — це щось особливе. Усі гравці зростають, коли бачать, що за тобою стоять такі вболівальники, тому це мотивує мене ще більше.

Це правда, що стало більше людей, які мене впізнають, але з тим щастям після перемоги на чемпіонаті Європи, яке ми мали, мені було на це байдуже. У мене з цим усе добре. Я майже постійно перебуваю вдома, тому у мене немає особливих проблем із цією популярністю.

Заміна на Мендісорросі? Я думаю, що замість того, щоб злитись на це рішення тренера, я радше був незадоволений своєю грою, бо вимагаю від себе багато чого, і це та межа, якої я повинен дотримуватись, щоб грати на 100%.

Флік після гри запитав мене, чому я був таким: чи це через заміну, чи через мою гру. Я міг би більше допомогти команді, тож я сказав йому, що на наступну гру я буду на 100%. Він дуже близький до всіх: до тих, хто грає менше, до ветеранів клубу, він дає багато впевненості, і це видно за грою команди.

Карвахаль? Це дуже сумна новина для збірної і для футболу. Це неймовірний гравець, який провів чудовий рік, нам його буде дуже не вистачати. Ми граємо багато ігор, але хіба це не те, що від нас вимагається? Тож давайте грати далі.

Іньєста? Правда полягає в тому, що на переможному для нас чемпіонаті світу я ще не знав про нього, але я пам'ятаю, як пішов на Камп Ноу і побачив його поруч із Мессі та Неймаром, і він робив гру дуже легкою. Футболу буде його не вистачати", — заявив іспанський виконавець.

Проти Данії Іспанія зіграє 12 жовтня, а проти Сербії — 15 жовтня.