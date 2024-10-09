Ліга націй

Півзахисник Монци прокоментував важливу подію в кар’єрі.

Італійський атакувальний півзахисник Даніель Мальдіні, син легендарного Паоло Мальдіні та онук не менш легендарного Чезаре Мальдіні, уперше в своїй кар’єрі отримав виклик до національної збірної на найближчі матчі Ліги націй УЄФА проти Бельгії та Ізраїля.

22-річний виконавець у своєму останньому інтерв’ю розповів про емоції від важливої події в кар’єрі.

"Я пишаюсь тим, що я тут. Тепер я сподіваюсь показати хороший виступ перед тренером Спаллетті.

Моя сім'я завжди була поруч зі мною, але, запевняю вас, із батьком ми не говорили про виклик до національної команди.

Це правда, що Венесуела також зв'язувалась зі мною, але я завжди вважав за краще почекати і зробити правильний вибір. Думаю, що це було того варте.

Приємно бачити фотографії дідуся й тата в Коверчано, але я зосереджений на виступі і живу одним днем. Виклик надійшов в ідеальний час, я відчуваю себе впевненим на полі в складі Монци. Сподіваюсь, що зможу допомогти всім і в збірній також.

Футбольна сім’я з іменем — це позитивна річ, але нерідко також і негативна. Із часом ти починаєш розуміти деякі речі, але, незалежно від думки інших, ти повинен продовжувати свій шлях з метою, яка в тебе в голові.

Мрія про збірну — це не лише суто моя історія, а й усіх хлопців, які грають футбол у цій країні", — заявив італійський виконавець.

Збірна Італії зіграє проти Бельгії 10 жовтня, а проти Ізраїля — 14 жовтня.