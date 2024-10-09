Ліга націй

Підопічні Лі Карслі в жовтні зустрінуться з Грецією та Фінляндією.

Заявка збірної Англії на жовтневі матчі Ліги націй поповнилася двома гравцями АПЛ, передає офіційний сайт місцевої Футбольної асоціації.

Місце в складі "Трьох левів" отримали правий захисник Ньюкасла Тіно Лівраменто та центральний півзахисник Ліверпуля Кертіс Джонс. Жоден із них у футболці головної національної команди на поле ще не виходив.

Також зазначається, що центральний нападник Баварії Гаррі Кейн продовжив працювати за індивідуальною програмою сьогодні, 9 жовтня, тоді як лівий вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш, в якості запобіжного заходу через невелике пошкодження, не тренувався.

Нагадаємо, у понеділок, 7 жовтня, стало відомо, що колективу Лі Карслі не зможуть допомогти троє виконавців, яких англійському тренерському штабу довелося виключити із заявки на майбутні два матчі.

Заявка збірної Англії :

Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл).

Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Лівай Колвілл (Челсі), Марк Геї (Крістал Пелес), Ріко Льюїс, Джон Стоунз, Кайл Вокер (всі — Манчестер Сіті), Тіно Лівраменто (Ньюкасл).

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Конор Галлагер (Атлетіко), Енжел Гомес (Лілль), Коул Палмер (Челсі), Деклан Райс (Арсенал), Кертіс Джонс (Ліверпуль).

Нападники: Ентоні Гордон (Ньюкасл), Джек Гріліш (Манчестер Сіті), Гаррі Кейн (Баварія), Ноні Мадуеке (Челсі), Букайо Сака (Арсенал), Домінік Соланке (Тоттенгем), Оллі Воткінс (Астон Вілла).

На збірну Англії 10 жовтня чекає домашній матч проти Греції, тоді як 13-го вони гостюватимуть у Фінляндії. У перших двох турах підопічні Карслі здобули дві перемоги (Ірландія — Англія 0:2, Англія — Фінляндія 2:0).