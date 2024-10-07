Ліга націй

Трьох футболістів було виключено із заявки "трьох левів" через травми.

Захисник Езрі Конса, а також півзахисники Коббі Мейну та Морган Гіббс-Вайт не зможуть допомогти збірній Англії у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба "трьох левів".

Усіх трьох футболістів було виключено із заявки національної команди через травми — вони повернуться до своїх клубів, де продовжать відновлення.

У той же час є і хороша новина — пошкодження нападника Баварії Гаррі Кейна виявилося не серйозним і він залишається у збірній.

Нагадаємо, у найближчих матчах Англія зіграє проти Греції (10 жовтня) та Фінляндії (14 жовтня).