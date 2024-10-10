Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 10 жовтня і розпочнеться о 21:45.

У рамках третього туру Ліги націй дивізіону А у другій групі між собою зустрінуться національні збірні Італії та Бельгії.

ЧЕТВЕР, 10 ЖОВТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Міжнародні матчі під час паузи у клубних змаганнях дуже часто сповнені сюрпризів з погляду результатів. Що вже говорити зараз, коли все частіше ми бачимо, як багато футболістів висловлюють публічне невдоволення дуже щільним графіком, а ще напередодні початку цих самих поєдинків чисельна кількість провідних гравців встигла травмуватися — хтось і зовсім не поїхав у розташування своїх збірних. Відповідно, можна зробити логічний висновок, що склади будуть здебільшого мати експериментальний характер порівняно з тим, що ми звикли бачити. І майбутній матч Італії проти Бельгії не є винятком із правил.

У вересні збірна Італії ідеально стартувала у новому розіграші Ліги націй, здобувши перемоги як над Ізраїлем, так і над Францією. І якщо тріумф над ізраїльською командою можна було вважати цілком очікуваним (хоч і непростим), то проти французів команді Лучано Спаллетті довелося приходити до тями після швидкого пропущеного гола вже на першій хвилині, згодом здійснивши камбек і звівши матч до підсумкового рахунку 3:1 на свою користь. У результаті першу міжнародну паузу цього футбольного року гравці збірної Італії завершили на першому місці у візуально не найпростішому квартеті.

Збірна Бельгії, у свою чергу, не спромоглася похвалитися такими ж результатами за підсумками вересня. Підопічні Доменіко Тедеско здобули три очки у протистоянні з головним аутсайдером своєї групи в особі Ізраїлю, а ось проти Франції бельгійці були змушені задовольнятися абсолютно нічим — тобто поразкою з рахунком 0:2.

Варто зазначити, що Бельгія поступово змушена відходити від свого так званого "золотого покоління". Десь це відбувається через особисті моменти, як із Тібо Куртуа. Десь через травми, як у випадку з Кевіном Де Брюйне. А десь через відмову їхати до збірної через націленість виступів за клуб, як сталося з Ромелу Лукаку. Не зможе Тедеско розраховувати і на "молодшу кров", оскільки Амаду Онана, один із найкращих у збірній Бельгії на Євро-2024, отримав пошкодження. Не сказати, що Італія обійдеться без експериментів у складі, але кадрові втрати "червоних дияволів" таки виглядають візуально більш серйозними у порівнянні з їхніми майбутніми суперниками.

За версією компанії FAVBET , фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Італії пропонується коефіцієнт 1,97, тоді як потенційний успіх Бельгії оцінюється показником 4,10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,45. Серед можливих подій радимо звернути увагу на варіант "Перемога Італія в 1 гол або нічия — Так", який оцінюється коефіцієнтом 1,80.