Ліга націй

Зараз центрфорвард зосереджений на своїх виступах за Наполі.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско висловився щодо відсутності центрального нападника Ромелу Лукаку в заявці національної команди на жовтневі матчі Ліги націй.

Гравець Наполі не допоможе колективу Тедеско в поєдинках з Італією на виїзді (10 жовтня) та Францією вдома (14-те).

"Лукаку вирішив не бути тут (у розташуванні збірної Бельгії), але він може повернутися в листопаді. Я розумію його рішення, оскільки він пізно перебрався до Наполі, пропустивши передсезонну підготовку, тому зараз він не в найкращій формі. У цьому немає проблеми, ми зосереджені на гравцях, які можуть зіграти", — цитує слова спеціаліста портал Football Italia.

Раніше керманич збірної Бельгії пояснив невиклик Лукаку та півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне величезним навантаженням на гравців протягом сезону.