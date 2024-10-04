Ліга націй

Лідери відмовились їхати до розташування збірної.

Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско заявив, що лідери команди Кевін де Брюйне та Ромелу Лукаку попросили їх не викликати до національної команди на матчі Ліги націй.

"Кевін попросив більше його на матчі Ліги націй не викликати (на матчі жовтня і листопада — прим.). Ми розуміємо ситуацію, у топгравців величезні навантаження. З усіма турнірами вони проводять по 70 матчів за сезон.

Проте Кевін запевнив, що він буде у команді у відборі на ЧС-2026, він залишається у збірній.

У Лукаку аналогічна ситуація. Ромелу сказав, що йому потрібно більше часу у Наполі. Усі розуміють, які навантаження зараз у футболістів", – сказав Тедеско.