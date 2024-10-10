Напередодні матчу 3-го туру Ліги націй між збірними України та Грузії, головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров відвідав передматчеву прес-конференцію.

"Ярмолюк? Ми дивимося за ним, він грає за молодіжну збірну і допомагає їй. Зараз ми викликали більше тих гравців, які представляють чемпіонат України. Це шанс для них. Я впевнений у тому, що вони його використають.

Раніше були товариські матчі, і я думаю, для тренерів було легше перевіряти кандидатів у збірну, але зараз є Ліга націй — офіційний турнір. Звісно, гравці розуміють, що будь-який матч на рівні збірної України – це велика подія у нашій країні, велика подія для всіх.

На жаль, ми програли перші дві гри, але у двох наступних матчах я не можу сказати, що це лише про результат. Це про бажання, пристрасть, про те, як ми граємо за Україну. Як я сказав, Ліга націй – для мене це більше підготовка до кваліфікації на чемпіонат світу, але, звісно, з цього турніру ти маєш ще один шанс потрапити на чемпіонат світу.

Я не можу сказати, що ми не хотіли виграти ці дві гри. Думаю, ми спробували поборотись, особливо у грі з чехами, ми завдали 20 ударів по воротах. Дехто каже, що українці лише контролюють м'яч, але ми завдаємо 20 ударів по воротах.

Наприклад, на Євро ми аналізували матчі Іспанії, інших елітних збірних – більшість з них завдають 15-16 ударів, ми завдали 20. На жаль, ми програли, але я думаю, що хлопці намагалися виграти гру з чехами. Ми чекаємо на завтра і на наступний матч з чехами, щоб показати наш рівень", – сказав Ребров.

Матч між збірними України та Грузії відбудеться 11-го жовтня, о 21:45 за київським часом.