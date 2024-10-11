Ліга націй

"Скуадра Адзурра" і в меншості виглядала гідно.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував нічийний результат матчу 3-го туру Ліги націй з національною командою Бельгії (2:2). Цитує досвідченого фахівця Football Italia.

"Часом трапляються інциденти, що змінюють перебіг матчу, потім ти відразу пропускаєш гол, і результат зустрічі вирішує вже не футбол, а речі, що виходять за рамки тактики та планування. Хоча у нас була можливість домінувати і в другому таймі теж.

Пропущені голи зі стандартів? Я був більше засмучений тим, як ми кілька разів втрачали м'яч, але, на жаль, у Бельгії є топ-гравці, які сильні на флангах. Це змушує суперника подвоювати опіку. Ми не допускали багато моментів біля своїх воріт з гри, але ми страждали на стандартах, і нам також трохи не пощастило.

Ми побачили, що команда грає в гарний футбол, проявляє характер, добре розташовується на полі й робить все, що ми бачили у двох попередніх іграх. Нам потрібно було підтвердження того, що і в тому матчі ми здатні визначати свою долю, брати все у свої руки. І ми це зробили", — сказав Спаллетті.

Наступний свій матч збірна Італії проведе з національною командою Ізраїля. Гра відбудеться 14-го жовтня, о 21:45 за київським часом.