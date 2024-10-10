Ліга націй

Команда Лучано Спаллетті мала суттєву перевагу над суперниками, але вилученням наприкінці першого тайму все зіпсувало.

Клубного футболу інколи все ж таки буває забагато, тому на початку жовтня він пішов на вимушену павзу, поступившись місцем протистоянням національних збірних по всьому світу. Зокрема, у Лізі націй УЄФА, де вчергове розігрують трофей цього напівтовариського турніру, а разом із тим країни намагаються прокласти собі шлях через обхідний маршрут до фінальної частини чемпіонату світу-2026.

Для когось цей шлях буде легше, а для когось важче, про що могла на власному прикладі розповісти збірна Італії, яка потрапила до групи смерті дивізіону A під номером 2, де на неї очікували протистояння проти Франції, Ізраїля та Бельгії. І, як показав приклад вересневих протистоянь, команда Лучано Спаллетті готова конкурувати на такому рівні — дві перемоги над двома першими з перелічених опонентами, шість очок, і перед матчем на екваторі проти Бельгії на Стадіо Олімпіко — лідерська позиція в квартеті відповідно.

Та й звітну гру розпочинала "Скуадра Адзурра" доволі потужно. Ледь устигла завершитись перша хвилина основного часу, як простріл Дімарко з лівого флангу з другої спроби в межах воротарського замкнув Камб’язо. На тлі такого старту команда Спаллетті надалі могла робити все, що їй заманеться — суперник прогнозовано поплив і не міг впливати на стан речей на футбольному полі.

Бельгія тримала м’яч в атаці, але навіть до фінальної третини чужої половини дійти — то було надзвичайно складне завдання для команди Доменіко Тедеско. Аж до 40 хвилини, проте до цього відбувся другий гол від Італії приблизно за таким самим сценарієм і здавалось, що все в цій грі зрозуміло. Камб’язо знову намагався пробити Кастельса, але вже з більшої відстані на правому краю штрафного, воротар парирував, але Ретегі успішно зіграв на добиванні.

"Червоні дияволи" з цим не могли зробити рівно нічого. Аж раптом, Пеллегріні стрибнув у підкаті проти Теата перед власним штрафним і занадто високо при цьому підняв ноги. VAR таке не пробачає, тож вилучення, і Італія на рівному місці починає вигадувати собі пригоди. А тут ще й суперники дивовижно розіграли цей штрафний під дальній удар Де Кейпера в лівий кут, що й Доннарумма нічого не встиг зрозуміти.

Від команди Спаллетті в другому таймі очікували на перебудову, але на те, що "Скуадра" вирішить закритись у захисті, усе ж таки розрахунку не було. А воно в підсумку вийшло так, що господарі сиділи в обороні навіть тоді, коли пропустили вдруге. Причому — знову після стандарту, коли вирішили не тримати Фаса на дальньому куті штрафного під час кутового з правого краю, ніби той "випадково" не може скинути головою під удар Троссару.

Аби зберегти імідж, Італія зробила вигляд, що хоче знову вийти вперед за рахунком, але цікавими ці спроби були лише під завісу основного часу. Там і спірний епізод із влучанням у руку(?) захиснику Бельгії мав місце, але якщо VAR нічого не побачив, то ніяк вирішив реагувати головний арбітр. Зрештою, команди розійшлись миром, хоча спочатку все йшло до гри в одні ворота.

У наступному турі збірна Італії зіграє вдома проти Ізраїля, а Бельгія прийматиме Францію.Італія — Бельгія 2:2Камб’язо, 2, Ретегі, 24 — Де Кейпер, 42, Троссар, 62Доннарумма — Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі — Камб'язо, Фраттезі (Белланова, 90), Річчі (Фаджолі, 70), Тоналі (Пізіллі, 80), Дімарко (Удоджі, 70) — Пеллегріні — Ретегі (Распадорі, 80).Кастельс — Дебаст, Фас, Теат (Вранкс, 69), де Кейпер — Тілеманс, Мангаля (Кастань, 68) — Де Кетеларе (Лукебакіо, 68), Троссар, Доку (Фофана, 87) — Опенда (Нгонге, 87).Попередження: Доннарумма — Троссар