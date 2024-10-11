Ліга націй

Зустріччю в Таллінні було відкрито черговий ігровий день турніру.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у дивізіоні С зустрілися збірні Естонії та Азербайджану.

Протягом другої половини першого тайму команди порадували аж трьома голами. На перерву з перевагою в один м'яч вдалося піти господарям поля. У другому таймі вони збільшили різницю голів до двох, у підсумку здобувши перемогу з рахунком 3:1.

Для естонців це перші очки, тоді як азербайджанці досі не мають жодного залікового балу.

Естонія — Азербайджан 3:1

Голи: Яковлев, 32, Синявський, 45+2, Шейн, 71 — Байрамов, 45+1 (пен.)

Естонія: Гейн — Паскочі (Пеетсон, 29), Тамм, Метс, Шеннінг-Ларсен — Айнсалу, Шейн (Веткал, 84) — Яковлев (Зеньов, 68), Кейт (Поом, 84), Синявський — Анієр (Сорга, 68)

Азербайджан: Дженетов — А. Хусейнов (Алієв, 76), Маммадов, Б. Хусейнов, Кривоцюк — Ісаєв (Махмудов, 76), Дінієв (Нурієв, 64), Джафаркулієв — Байрамов (Емрелі, 64), Дадашов (Ахмедзаде, 82), Шейдаєв

Попередження: Шейн, Анієр