Зустріччю в Таллінні було відкрито черговий ігровий день турніру.
Збірна Естонії, facebook.com/jalgpalleestis
11 жовтня 2024, 20:59
У рамках третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у дивізіоні С зустрілися збірні Естонії та Азербайджану.
Протягом другої половини першого тайму команди порадували аж трьома голами. На перерву з перевагою в один м'яч вдалося піти господарям поля. У другому таймі вони збільшили різницю голів до двох, у підсумку здобувши перемогу з рахунком 3:1.
Для естонців це перші очки, тоді як азербайджанці досі не мають жодного залікового балу.
Естонія — Азербайджан 3:1
Голи: Яковлев, 32, Синявський, 45+2, Шейн, 71 — Байрамов, 45+1 (пен.)
Естонія: Гейн — Паскочі (Пеетсон, 29), Тамм, Метс, Шеннінг-Ларсен — Айнсалу, Шейн (Веткал, 84) — Яковлев (Зеньов, 68), Кейт (Поом, 84), Синявський — Анієр (Сорга, 68)
Азербайджан: Дженетов — А. Хусейнов (Алієв, 76), Маммадов, Б. Хусейнов, Кривоцюк — Ісаєв (Махмудов, 76), Дінієв (Нурієв, 64), Джафаркулієв — Байрамов (Емрелі, 64), Дадашов (Ахмедзаде, 82), Шейдаєв
Попередження: Шейн, Анієр