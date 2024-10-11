Збірна Німеччини в третьому турі Ліги націй УЄФА-2024/25 гостюватиме в Боснії і Герцеговини.

Головний тренер німців Юліан Нагельсманн прийняв рішення залучити до стартового складу одразу двох дебютантів. Із перших хвилин гратимуть голкіпер Александер Нюбель (Штутгарт) і нападник Тім Кляйндінст (Боруссія Менхенгладбах).

Поєдинок Боснія і Герцеговина — Німеччина розпочнеться о 21:45 за київським часом.