Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 11 жовтня 2024 року.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА-2024/25 збірна Боснії і Герцеговини приймала збірну Німеччини.

Наприкінці першого тайму гостям удалось відзначитись двічі, що в підсумку й вирішило долю протистояння, яке загалом складалось на користь команди Юліана Нагельсманна.

Боснійці посеред другого тайму відіграли один м’яч, проте на загальний підсумок дуелі це не вплинуло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боснія і Герцеговина — Німеччина в рамках третього туру Ліги націй-2024/25:

Боснія і Герцеговина — Німеччина 1:2

Голи: Джеко 70 — Ундав 30, 36

Боснія і Герцеговина: Васіль, Бурнич (Байрактаревіч, 84), Колашинац, Катич, Баришич, Газібеговіч, Газібеговіч — Хусейнбашич (Хайрадінович, 65), Башич (Тахірович, 46), Гігович (Шарич, 65) — Демірович, Джеко

Німеччина: Нюбель — Міттельштедт (Госенс, 66), Та, Рюдігер, Кімміх — Гросс, Андріх (Штіллер, 67) — Вірц, Ундав (Буркардт, 67), Гнабрі (Фюріх, 82) — Кляйндінст

Попередження: Джеко, Тахірович, Барішич, Демірович — Кімміх