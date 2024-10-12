Ліга націй

Команда Луїса де ла Фуенте зуміла не зіпсувати велике національне свято.

Вихідні в супроводі міжнародного футболу — це час трохи відпочити від великої гри, і лише під вечір знову повернутись до екранів, аби побачити, як вирішується доля команд-учасниць Ліги націй УЄФА. Зокрема, цікавою була ситуація в групі під номером 4 дивізіону A, де чинні чемпіони Європи, іспанці, уже встигли втрати очки під час вересневої міжнародної павзи.

Натомість їхні, як виявилось, головні конкуренти в боротьбі за першу сходинку в особі національної команди Данії, оминули невдалі результати, і що із Сербією, що із Швейцарією, розібрались із однаковим рахунком (2:0) із завидним спокоєм. Проти тих-таки сербів, наприклад, команда Луїса де ла Фуенте очки й утратила на чужому полі (0:0).

Але цього разу "Фурія Роха" грала в Мурсії в святковий для всієї країни день, пов’язаний із відкриттям Христофором Колумбом Америки, і відповідно свята Іспанії, як держави, загалом. Намагались потішити яскравим футболом господарі поля, і щось у них виходило в цьому плані, а от із голами знову було все складно. Власне, перший тайм завершився із рахунком 0:0, і моменти були не тільки в іспанської команди.

Данія віддала контроль м’яча доволі прогнозовано й багато боролась, а моменти біля її воріт виникали тільки за рахунок потужного тиску на флангах від команди де ла Фуенте. Натомість колектив Ларса Кнудсена пропонував контратаки й доволі близьким був до успіху посеред тайму, коли лише Рая в останній момент завадив розстріляти ворота Дольбергу з прострілу з правого флангу. Проте тайм завершував супермомент у Ямала, який на швидкості майже з межі воротарського пробив над воротами.

У другій половині гри Іспанія намагалась зробити все від себе залежне, аби публіка зібралась для перегляду цього матчу не заради сумних "нулів" на табло. Моментів у господарів для цього було вдосталь, а Альваро Мората сміливо може забирати собі звання головного марнотрата протистояння, бо йому так і не вдалось переграти Шмейхеля в ближньому бою по обидва боки воротарського.

У певний момент почало здаватись, що Данія може зіпсувати свято суперникам, одна на 79 хвилині відскок від подачі Ямала з лівого флангу знайшов перед штрафним Субіменді й той красивим ударом зльоту поклав м’яч із рикошетом від захисника в дальній кут. Воротар гостей дотягнувся до удару, але парирувати так і не зумів. Єдине, що летіло в площину, але Шмейхель не зміг упоратись, цього вечора.

У наступному турі Іспанія прийматиме Сербія, тоді як Данія гостюватиме у Швейцарії.— Данія 1:0Субіменді, 79Рая — Порро, Вівіан, Лапорт, Грімальдо — Субіменді, Руїс — Ямал (Гомес, 90+3), Педрі (Меріно, 62), Оярсабаль (Баена, 62) — Мората (Хоселу, 78).Шмейхель — Р. Крістенсен, Вестергор, Нельссон — Ба, Гейб'єрг, Юльманн, Крістіансен — Гренбек (Гойлунн, 79), Дольберг (Поульсен, 73), Еріксен (Ісаксен, 73).Попередження: Рая — Юльманн, Крістіансен, Ба, нельссон