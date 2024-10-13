Ліга націй

Важки звитяга "шашкових".

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич підбив підсумки матчу 3-го туру Ліги націй з Шотландією (2:1). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я задоволений перемогою, але не зовсім задоволений грою. Втім головне — це три очки, і ми їх взяли.

Нам не вистачало напористості та бойовитості, ми немов стримували себе. Це була не та Хорватія, що ми звикли бачити — мобільну, бойовиту та компактну.

Зрештою ми перемогли, і це головне, але якість гри потрібно покращувати. З Португалією та Польщею ми грали краще, ніж сьогодні. Потрібно повернутися до цього рівня", — сказав Далич.

Наступний матч збірна Хорватії проведе з національною командою Польщі. Гра відбудеться 15-го жовтня, о 21:45 за київським часом.