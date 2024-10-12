Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 12 жовтня 2024 року.

Збірна Хорватії у матчі третього туру групового етапу Ліги націй на своєму полі здобула перемогу над Шотландією (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 33 хвилині зусиллями Крісті, проте хорвати швидко відповіли – через три хвилини Матанович зрівняв цифри на табло.

Перемогу "клітчастим" забезпечив забитий м'яч у виконанні Крамарича у середині другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хорватія — Шотландія в рамках третього туру Ліги націй-2024/25:

Хорватія — Шотландія 2:1

Голи: Матанович, 36, Крамарич, 70 — Крісті, 33.

Хорватія: Лівакович — Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол — Перішич (Якич, 90+1), Модрич, Пашалич (П. Сучич, 46), Соса — Л. Сучич (Батуріна, 62), Матанович (Будімір, 71), Крамарич (Петкович, 71).

Шотландія: Гордон — Ролстон, Суттар, Генлі, Робертсон — Гілмор, Маклін — Доук (Голд, 77), Мактоміней, Крісті — Дайкс (Адамс, 77).

Попередження: Пашалич, Перішич — Генлі, Гілмор.